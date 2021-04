Milan, che farà l’Atalanta con Caldara? Riscatto o ritorno a Milanello

Le ultime novità sul possibile riscatto di Mattia Caldara da parte dell'Atalanta. Il Milan infatti, ne detiene ancora le prestazioni sportive.

MILANO - Mattia Caldara, attualmente in prestito all'Atalanta fino al 30 giugno, potrebbe tornare in estate a far parte della rosa del Milan. Il club bergamasco potrebbe infatti non attivare l’opzione d’acquisto di Caldara, fissata a 15 milioni di euro. La situazione però è ancora molto aperta. Questo anche a causa di diverse situazioni che i rossoneri hanno aperte nel reparto difensivo. Vediamole rapidamente. I rossoneri hanno mandato in prestito Andrea Conti al Parma, Diego Laxalt al Celtic, Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir (però biennale) e Mattia Caldara all’Atalanta. Due (Duarte e Caldara) prevedono il diritto di riscatto, uno (Conti) l’obbligo in caso di salvezza e l’altro invece è secco senza opzione di acquisto.