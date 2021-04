Milan, cambio nei quadri dirigenziali rossoneri. Ecco cosa è successo

Un membro del Consiglio d’Amministrazione del Milan, nei giorni scorsi ha rassegnato le sue dimissioni. Ecco le ultime notizie

MILANO - Il portale Calcio e Finanza, ha riportato le ultime notizie in seno alla dirigenza del Milan . E' arrivato un cambio nei quadri dirigenziali del club rossonero. Gianluca D’Avanzo, Co-Founder e Managing Partner di Blue Skye Financial Partners, non fa più parte del Consiglio d’Amministrazione della società meneghina, avendo rassegnato le sue dimissioni. Dimissioni accettate dal CdA rossonero , la scelta dell'ormai ex dirigente è arrivata lo scorso 9 marzo, e poi accettate il 23 dello steso mese. Per il momento il Milan non ha ancora fatto sapere che sarà il suo successore.

Questi cambiamenti interni alla società in ogni caso on dovrebbero avere ripercussioni sull squadra rossonera, né tantomeno sul lavoro di Stefano Pioli e della dirigenza che si occupa della parte sportiva della società. Quindi sia il tecnico che Paolo Maldini e Frederic Massara continueranno il loro lavoro, per arrivare agli obiettivi di questa stagione, e pianificare il futuro. L'intenzione sia della proprietà, che del Milan, resta quindi quella di riportare la squadra rossonera nell'élite del calcio Europeo. Ambizione che non è mai stata un segreto e che in questa stagione è coadiuvata dagli ottimi risultati in campionato, sotto la guida di Stefano Pioli, e dalle buone prestazioni in Europa League. Il Milan intanto si prepara a scendere in campo, domani alle 18, contro il Parma di Roberto D'Aversa al Tardini.