Milan-Cagliari, Calhanoglu: ‘Regaliamo l’Europa ai nostri tifosi’

Il numero dieci rossonero ha parlato ai microfoni di MilanTv ha pochi minuti dal calcio d'inizio tra Milan e Cagliari

"Siamo davvero vicini al nostro obiettivo, i nostri tifosi lo aspettano da 8 anni e io da 4. Siamo molto carichi, siamo mentalmente sulla partita e l'abbiamo preparata molto bene con il mister e lo staff. Oggi l'importante per noi è la vittoria, perché vogliamo fare questo regalo ai tifosi, sappiamo cosa vuol dire per loro la Champions League. Oggi vogliamo giocare anche per la nostra famiglia che è stata sempre con noi in questo momento difficile. Vogliamo replicare quanto fatto a Torino, abbiamo fatto davvero bene e avevamo la giusta concentrazione. Vogliamo vincere oggi per festeggiare tutti insieme".