Milan, buone notizie da Simon Kjaer. Il danese punta lo Spezia

MILANO – Sportmediaset ha fatto il punto ella situazione sul Milan, in vista della prossima partita di campionato contro lo Spezia. Il tecnico della squadra ligure ha parlato della gara, che attende la sua squadra, i rossoneri intanto continuano a recuperare i pezzi persi per strada nell’ultimo periodo, a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato il club meneghino nell’ultimo periodo. Simon Kjaer migliora a vista d’occhio e punta ad esserci sabato prossimo, anche solo in panchina. Tomori infatti sembra destinato ad una nuova maglia da titolare. Non ci sarà invece Davide Calabria, diffidato contro il Crotone ha rimediato un cartellino giallo e salterà il prossimo impegno in Serie A.

Altro tassello importante per lo scacchiere tattico del Milan è il recupero di Ismael Bennacer. L’algerino dopo aver fatto il suo ritorno in campo nelle scorse settimane, si candida seriamente per una maglia da titolare con lo Spezia e con Franck Kessie dovrebbe tornare dal primo minuto la coppia che tanto ha fatto bene in questa stagione, in mezzo al campo. Nelle ultime settimane Tonali e Meité hanno sostituito l’ex Empoli accanto al centrocampista ivoriano. Spesso anche anche coppia titolare. Il duo non ha fatto male, ma non è ancora scattata l’intesa.

Poi c’è Hakan Calhanoglu. Anche il turco ha fatto il suo ritorno in campo con il Crotone dopo la positività al Covid-19. In 5 minuti è riuscito a mettere a referto due assist, per la doppietta di Ante Rebic. Anche questo è un recupero fondamentale per Stefano Pioli. E anche il turco viaggia verso una maglia da titolare contro lo Spezia, dietro all’unica punta che molto probabilmente sarà Zlatan Ibrahimovic. Unico ballottaggio sembra essere quello sulla fascia sinistra, tra Rafael Leao e lo stesso Ante Rebic. Pioli in questo caso molto probabilmente deciderà all’ultimo, sicuramente il tecnico sceglierà chi sta meglio tra i due.