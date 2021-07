Milan, Brahim Diaz è in Italia: “Sono super contento”

E' atterrato in Italia e sta per riabbracciare il Milan, ecco che cosa ha detto Brahim Diaz ai giornalista a Linate

Per un colpo rimandato, uno invece è davvero a un passo dall'ufficialità. Brahim Diaz è atterrato a Milano, per la precisione a Linate, pronto a riabbracciare il Milan, Stefano Pioli e tutti i suoi compagni di squadra. Un arrivo atteso da qualche settimana a dire il vero, perché Maldini e Massara hanno lavorato senza sosta con il Real Madrid per il suo ritorno in rossonero. Il calciatore questa mattina ha regalato un paio di battute ai giornalisti presenti all'aeroporto, pronti ad intercettare il suo arrivo:

"Sono davvero super contento e felice di esseri qui, forza Milan! La maglia numero dieci? Vedremo".

Brahim Diaz e il Milan insieme per i prossimi due anni

Poche parole, ma idee chiare. Brahim Diaz voleva tornare al Milan dopo l'ultima stagione a Milanello. E il Diavolo aveva messo in cima alle sue preferenze il ritorno del calciatore spagnolo dopo l'apporto dato per conquistare un posto nella prossima Champions League. Un nuovo prestito secco, i Blancos non hanno voluto inserire il diritto di riscatto, nemmeno con il diritto di recompra. Florentino Perez però ha avallato la richiesta dei rossoneri sulla durata del trasferimento a titolo temporaneo, in questo modo il club meneghino riuscirà ad accedere anche ai benefici fiscali del Decreto Crescita. Il Milan e Brahim Diaz quindi continueranno insieme per i prossimi due anni, dato che il prestito è biennale. E' il primo tassello per quella zona specifica del campo, che però ha bisogno anche di un altro innesto oltre allo spagnolo.

Gli altri nomi

In ogni caso sarà messo a segno un altro colpo. Maldini e Massara non si fermano, anche se a Dazn il direttore tecnico del Milan ha detto di non sapere chi arriverà al posto del turco. Una risposta metà tra la verità e la circostanza. Sì perché la lista dei due dirigenti è molto lunga, sono tanti i giocatori finiti nel radar dei rossoneri. In Inghilterra piacciono James Rodriguez e Hakim Ziyech, mente in Spagna si seguono Isco e Coutinho. Senza dimenticare Luis Alberto, Sabitzer e Vlasic.