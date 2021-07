Ore calde, caldissime, per il mercato del Milan. Giroud è un nuovo calciatore del Diavolo. Dopo di lui sarà il momento di Brahim Diaz e Ballo-Tourè, con entrambi che dovrebbero essere a Milano già in questo fine settimana. Ma la dirigenza rossonera è scatenata e non si ferma qui, l'obiettivo è un altro grande colpo per l'attacco oltre al bomber francese. Altro che centravanti giovane, l'annuncio arrivato in queste ore fa impazzire anche i tifosi più tiepidi<<<