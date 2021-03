Milan, Brahim Diaz delude Krunic no. Il punto sul vice Calhanoglu

MILANO – E’ tornato contro l’Udinese Brahim Diaz, ma lo spagnolo non ha brillato a San Siro contro i bianconeri. Una prova insufficiente quella del trequartista, così come al Bentegodi. Anche con l’Hellas Verona non ha dato le risposte che i tifosi si auguravano. Oltre che del campo però si parla tanto anche del futuro del giocatore. Il ragazzo classe ’99 è arrivato in Italia in prestito secco dal Real Madrid. Per lui, vestire la maglia dei rossoneri è stato considerato un vero e proprio onore, visto che da bambino tifava proprio per la squadra meneghina.

Brahim Diaz e un futuro lontano da Milanello

La sua avventura con il Milan però potrebbe essere soltanto una ‘toccata e fuga’. Sì perché Brahim Diaz sembra essere destinato a tornare in Spagna, al Real Madrid, queste le ultime notizie che arrivano sul futuro del trequartista. Anche se Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero voluto riscattarlo, ma le ultime voci smentiscono quelle che erano le ultime indiscrezioni. Stefano Pioli, inoltre, ha dimostrato di apprezzare le qualità del ragazzo, schierandolo anche in ruoli diversi. Brahim Diaz dal canto suo ha puntualizzato che preferisce giocare da trequartista centrale, dietro all’unica punta, nel modulo che adotta il Milan.

Il prossimo vice Calhanoglu

Al Bentegodi però in quel ruolo ha giocato Rade Krunic, cosa già accaduto in questa stagione, soprattutto in Europa League. L’ex Empoli ha aperto le danze con i gialloblù, una rete bellissima su punizione una vera magia. Oltre al goal però il bosniaco ha convinto, con una prova che non ha fatto rimpiangere Hakan Calhanoglu. In estate si parlerà molto del giocatore in grado di dare il cambio al turco, anche perché se davvero Brahim Diaz tornerà alla corte di Zidane, allora il Milan dovrà tornare sul mercato. Oppure potrà decidere di puntare su Rade Krunic proprio in quel ruolo. I rossoneri potrebbe avere il vice Calhanoglu in casa.