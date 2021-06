Milan, Brahim Diaz: Ancelotti al Real potrebbe essere un problema

Il cambio di guida tecnica del Real Madrid potrebbe complicare i piani del Milan per trattenere Brahim Diaz

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. Annuncio arrivato nella giornata di ieri, così come è già andata in scena la conferenza di presentazione ai media. Un colpo di scena quello messo in piedi dalla squadra spagnola, perché sembrava essere Antonio Conte il grande favorito per la panchina dei Blancos. Ancelotti prende il posto di Zidane, che ha lasciato dopo una stagione senza successi. Fuori dalla Champions League in semifinale contro il Chelsea e secondo in campionato, dietro all'Atletico di Simeone, Campione di Spagna. Lascia Madrid per la seconda volta. Si era già dimesso nel 2018 a sorpresa dopo aver vinto la sua terza Champions League da allenatore. Richiamato in fretta e furia però da Florentino Perez nel 2019, dopo le esperienze tutt'altro che felici con Lopetegui e Solari sulla panchina dei Blancos. Lascia con un palmares invidiabile da tecnico: 2 Lighe vinte, 2 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Mondiali per club e 2 Supercoppe Uefa.