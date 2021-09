I tifosi del Milan hanno deciso, è Bennacer il migliore in campo

E' Ismael Bennacer il migliore in campo del match tra Milan e Atletico Madrid. Lo hanno votato i tifosi rossoneri

Torna a giocare sui suoi livelli Ismael Bennacer. Quelli dell'anno scorso, quelli che avevano fatto innamorare i tifosi rossoneri. Dopo un inizio di stagione stentato, caratterizzato dalla positività al Covid-19, che gli ha fatto saltare parte della preparazione stiva. L'algerino si prende la scena in Milan-Atletico Madrid, prende in mano il centrocampo e detta i tempi di gioco della squadra di Stefano Pioli, che per 34' chiude nella proprio metà campo la squadra spagnola. Poi il rosso a Franck Kessie, due ammonizione nel giro di quattordici minuti, cambiano inevitabilmente il match, ma l'ex Empoli fino a quando resta in campo (sostituito all' 81' da Florenzi) gioca una grandissima partita di qualità e quantità. Una spina nel fianco per la mediana Colchoneros con Kondogbia che fa tantissima fatica ad arginarlo. Bennacer è stato votato dai tifosi del Milan com migliore in campo nella gara di San Siro. Lo ha comunicato il sito ufficiale rossonero.