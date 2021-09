Milan, Bennacer: “Tonali sta facendo bene, è cresciuto molto”

Ismael bennacer ha parlato ai microfoni di Milan Tv, ecco che cosa ha detto a pochi minuti dalla partita contro il Venezia

Parla Ismael Bennacer, lo fa ai microfoni di Milan Tv. Il centrocampista rossonero si è concentrato sulla crescita di Sandro Tonali suo compagno di reparto contro il Venezia. Ma non solo perché l'algerino ha parlato anche dell'avversario odierno, a San Siro, e sulle sue condizioni fisiche.

Sul Venezia di Zanetti, avversario di questa sera.

"Per noi questa è una grande partita e ci siamo preparati in questo modo. In campo bisognerà dare tutto per riuscire a vincere e prendere i tre punti".

Su Sandro Tonali, suo compagno di reparto questa sera a San Siro.

" E' cresciuto tanto e in campo si vede, sta giocando benissimo, è cresciuto in tutto. Ed è normale quando si lavora così come ha fatto lui. Lavora tanto e sta facendo bene. Sta giocando di più e sta prendendo fiducia".

Sulle sue condizioni fisiche.

" Lavoro per ritrovare la migliore condizione possibile. Solo le partite aiutano a trovare il ritmo, sono contento di giocare questa sera proprio per questo motivo. devo farlo di più per essere sempre più in forma".

Ismael Bennacer e stato poi intervistato da Sky Sport. Ecco che cosa ha detto il centrocampista ai microfoni dell'emittente satellitare.

"Dobbiamo fare bene questa sera. Il Venezia è ha dimostrato di saper tenere bene il campo e gioca bene. Non sarà una partita facile, non c'è nessuna partita facile, per chi come noi vuole sempre vincere. Sta a noi mettere l'intensità e fare la partita".