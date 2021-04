Milan, aumenta il pressing della Juve per Calhanoglu

Nuove indiscrezioni sul futuro di Hakan Calhanoglu, il numero dieci del Milan è sempre in scadenza di contratto

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan continua la sua corsa per un posto nella prossima Champions League. Oltre alle vicende di campionato, però, c'è da far fronte anche ad alcune importantissime questioni extra-campo. Si tratta delle trattative per i rinnovi per tre tra i punti forti della rosa a disposizione di Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma; tutte e tre sono in scadenza il 30 giugno 2021.

Calhanoglu, tutte le squadre alla finestra

Ballerebbe un solo milione tra il Milan e il suo numero dieci, con il compromesso ideale che potrebbero essere trovato intorno ai 5 milioni di euro a stagione raggiunti tramite alcuni bonus legati al rendimento del turco. La Juventus, però, potrebbe inserirsi sul turco e questa non è una novità, dato che avevamo già riportato dell'interesse bianconero per il calciatore. Sul giocatore ci sarebbero anche Arsenal e Chelsea, ma le cifre offerte risulterebbero inferiori all'offerta rossonera. L'intromissione potrebbe essere un problema per il club meneghino che non ha intenzione di rinunciare al suo numero dieci. Il giocatore inoltre per il momento avrebbe dato priorità proprio al Diavolo, ma è innegabile come la situazione stia andando per le lunghe. Favorendo così l'interesse di altri club.

Juventus, un interesse che dura da tempo

Il futuro di Hakan Calhanoglu quindi continua ad essere di difficile interpretazione. L'agente del turco, Gordon Stipic, continua a trattare con Maldini e Massara alla ricerca dell'accordo, che tarda ad arrivare. Ma se dovessero arrivare altre offerte non farà finta nulla, magari cercando anche di mettere pressione proprio alla società meneghina. La società del Presidente Agnelli quindi è rimasta alla finestra, secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica, interessata, all'ex Bayer Leverkusen, complici anche gli ottimi numeri fatti registrate dal trequartista in questa stagione, non solo con il Milan, ma anche con la maglia della sua Nazionale, la Turchia. Un pressing che a dire il vero va avanti da tempo e gli intoppi riscontarti con la dirigenza del Diavolo, non fanno altro che aumentare il margine di manovra dei bianconeri.