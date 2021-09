Milan – Atletico Madrid, tutte le curiosità sul match di San Siro

Ecco tutte le curiosità e le statistiche sulla gara di questa sera, di San Siro, tra Milan e Atletico Madrid

Torna in campo il Milan di Stefano Pioli. Dopo la trasferta di La Spezia contro a squadra di Thiago Motta è tempo di tornare a San Siro. Prima gara in casa dopo sette lunghi anni di attesa per il popolo rossonero. Match che arriva dopo l'emozionante ma infruttuosa trasferta di Liverpool.