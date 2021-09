VERSO L’ATLETICO | Pioli a tutto Diaz: arginare il Cholismo e fare punti

Milan-Atletico Madrid va in scena questa sera a San Siro. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 21.00. Il focus.

CONFRONTI, FRA OGGI E IERI - I rossoneri hanno perso la gara d'esordio contro il Liverpool per 3-2, mentre i Colchoneros hanno un punto in classifica , avendo pareggiato al debutto contro il Porto. Le due squadre si sono affrontate soltanto 2 volte nelle Coppe europee nella loro storia: i due precedenti risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2013/14, quando i rossoneri persero entrambi i confronti e furono eliminati dalla competizione.

LE MOSSE DI PIOLI PER ARGINARE IL CHOLISMO - L'impegno è complicato, perché gli spagnoli dell’Atletico Madrid arrivano da favoriti e con una rosa di grande qualità: “C'è grande entusiasmo e voglia di giocare questa partita. Prenderemo energie dai nostri tifosi. Sarà una gara difficile nella quale vogliamo dimostrare i nostri miglioramenti", ha spiegato il tecnico Stefano Pioli. Pioli non recupera Ibrahimovic, così Messias, Krunic e Bakayoko, mentre ritornano Kjaer e Florenzi ma non dall’inizio. E’ possibile che siano Tomori e Romagnoli ad essere titolari davanti a Maignan, mentre a centrocampo dovrebbero giocare sia Kessie che Bennacer, con Rebic in attacco, preferito a Giroud.