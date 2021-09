Milan-Atletico Madrid, i numeri del match di San Siro

Dopo la sconfitta-beffa è tempo di statistiche. Ecco tutti i numeri di Milan-Atletico Madrid, gara che si è giocata ieri sera a San Siro

Milan beffato, più dall'arbitro che dall'Atletico Madrid. I rossoneri giocano bene, se non benissimo per i primi 34' minuti, poi l'espulsione di Franck Kessie ha ambiato tutto, compresi i piani di Stefano Pioli. Nonostante l'inferiorità numerica i rossoneri reggono per 80' quando arriva l'uno due degli spagnoli, prima Griezmann che anticipa Romagnoli su assist di Renan Lodi, con il contributo di Florenzi che si lascia sfuggire il terzino alle spalle. Il francese rimette in pari il risultato dopo la rete di Leao al 20' del primo tempo. Poi all'86' sale in cattedra l'arbitro Cakir che insieme al Var assegna un rigore all'Atletico Madrid, ma l'azione è viziata prima dl fallo di mano di Lemar e poi da quello di Kalulu. Passano gli spagnoli 2-1 a San Siro, immediatamente, al triplice fischio del direttore di gara.