Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Milan scippato”

IL COMMENTO DI STEFANO PIOLI - Stefano Pioli trattiene a stento l'amarezza dopo il beffardo k.o. con l'Atletico a San Siro, nel secondo impegno del suo Milan in questa Champions League: "C'è delusione perché eravamo vicini a un risultato importante - dice il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport -. Serviva un po' di attenzione in più sul primo gol, i ragazzi hanno fatto uno sforzo enorme. Invece la classifica si complica".

FIDUCIA CONQUISTATA - Se non altro, il Milan ha dimostrato di poter competere a questo livello: "Resta il fatto che ci siamo, manca solo quel tassello che fa la differenza, al di là dei tutto - continua Pioli -. Questa prestazione deve darci fiducia. Per mezz'ora abbiamo cercato un gran calcio, poi chiaramente con l'inferiorità numerica la partita è cambiata. A parità di uomini abbiamo giocato nettamente meglio dei nostri avversari".

SIMEONE RISPONDE -“In undici contro undici è stato sicuramente meglio il Milan, hanno giocato con più ritmo, hanno pressato meglio, ci hanno costretto a giocare come non volevamo, ci è mancato tutto quello che pensavamo di poter fare. Con l’espulsione siamo entrati in partita, fino al minuto 29 non c’eravamo. Abbiamo vinto una partita che avevamo bisogno di vincere.