Milan, Andrea Conti potrebbe lasciare gratis i rossoneri

Il terzino del Milan è sul mercato, alla ricerca di un nuovo club e potrebbe addirittura svincolarsi. Ecco i dettagli

Andrea Conti dovrebbe lasciare il Milan . Almeno questo spera la dirigenza del club rossonero, ma anche lo stesso calciatore ala ricerca di una nuova squadra. Lo scorso gennaio il terzino era andato al Parma, con D’Aversa, che lo conosce molto bene fin dai tempi del Lanciano. Con i gialloblù per al termine della stagione arriva la retrocessione, in caso di salvezza sarebbe scattato l'obbligo di riscatto, a 7 milioni di euro. Niente da fare il calciatore quest'estate è tornato a Milanello, dove ha giovato anche le amichevoli pre-campionato, con il cartellino vendesi attaccato. Per il momento non è stata trovata una soluzione. Anche se il giocatore piace alle due squadre di Genova.

D'Aversa ha lasciato i gialloblù, andando a sedersi sulla panchina della Sampdoria, orfana di Claudio Ranieri. L'allenatore lo rivorrebbe con sé anche a Genova e i blucerchiati sono in corsa, secondo quanto raccolto dalla nostra www. Sul calciatore però c'è l'interesse anche dell'altra squadra di Genova, quella rossoblù, che è in cerca di rinforzi come i blucerchiati. Una partenza in prestito però è da escludere in questo momento. Sì perché Conti ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi per il momento si può ragionare solo sulla partenza a titolo definitivo. Un problema in più sia per la Sampdoria, che il Genoa di Preziosi.