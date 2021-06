Milan, Adli: nonostante la concorrenza la dirigenza è ottimista

Il Milan continua ad essere interessato a Amine Adli, giocatore del Tolosa. La dirigenza resta ottimista sulla riuscita dell'operazione

Il Milan e Amine Adli. Il talento del Tolosa è nei radar del club rossonero, lo avevamo riportato, e per il giocatore sarebbe stata anche presentata una prima offerta. La strada però non era e non è in discesa, questo perché il francese piace anche ad altre squadre. Non smette di guardare in Europa il Diavolo, alla ricerca di giovani talenti, da poter far crescere a Milanello. E proprio in questo senso negli ultimi anni sono arrivati a Milano Roback, Kalulu, Hauge, fino a giocatori che oggi sono delle certezze, come Theo Hernandez e Alexis Saelemaekers.