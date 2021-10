Milan, allarme Messias: ecco quanto dovrà stare fermo il brasiliano

Preoccupa il nuovo stop di Junior Messias, ecco quanto dovrà stare fuori il giocatore del Milan, che finora ha giocato pochissimo

Arrivato in estate dal Crotone, l'avventura rossonera rossonera di Junior Messias si sta rivelando tutt'altro che fortunata. Pochi minuti giocati finora (16'), soltanto nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta, dove non ha fatto male. Ieri il nuovo infortunio: lesione al retto femorale della coscia sinistra. Servirà un altro mese per rivederlo in campo, quindi l'appuntamento con il brasiliano è rimandato alla prossima sosta per le nazionali. Uno stop che non ci voleva, che è arrivato sul più bello, perché il trequartista è ripartito da zero a Milanello: ha dovuto rifare da capo tutta la preparazione estiva, mentre i suoi nuovi compagni di squadra battevano la Lazio, pareggiavano con la Juventus e scendevano in campo con Liverpool e Atletico Madrid.