Giroud: “Se vogliamo vincere, con Ibra è più facile. Orgoglioso di giocare qui”

Ecco le parole dell'ex attaccante di Chelsea e Arsenal Olivier Giroud ai microfoni del sito della Lega Serie A.

Sull'emozione di giocare con il Milan - "Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan e in Serie A. Il campionato che guardavo quando ero giovane. Sono molto orgoglioso anche perché il mio calciatore preferito quando ero adolescente era Shevchenko. Sono fortunato ad avere l'opportunità di giocare e segnare come lui per questo club. Giochiamo a calcio per queste emozioni e le trasmettiamo ai tifosi e per questo non vedo l'ora di dare tutto per la squadra e per i supporter del Milan"