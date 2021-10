Milan, Silvano Martina: “Donnarumma dimenticato”

Silvano Martina, promuove a pieni voti le scelte di mercato del Milan e rivela: "Donnarumma già dimenticato"

Ai microfoni del quotidiano, Martina, ha parlato dell'impatto che Mike Maignan sta avendo sul Milan e le sue prestazioni nel campionato. Queste le sue parole: "A Milano si sono già dimenticati di Gigio Do nnarumma : Maignan è il portiere più forte della Serie A ". Insomma Martina sembra essere pazzo per il portiere francese, effettivamente autore di diverse parate salvifiche in questo avvio di stagione.

L'agente, esperto del ruolo di estremo difensore, non ha avuto alcun dubbio. Il Milan ha fatto un affare a liberarsi di un ingaggio pesante come quello di Donnarumma, sostituendolo con un portiere a un livello incredibilmente simile a quello di Gigio, ma il cui costo risulta meno oneroso. Queste le sue parole: "Mike Maignan è esperto e sta avendo un ottimo rendimento. Ripeto: nessuno si ricorda più di Donnarumma. Tra l'altro, tutti i portieri giovani di adesso sono forti a livello di testa. Rispetto a quelli della nostra epoca sono decisamente più maturi ".

Sulla domanda dei pesanti fischi ricevuti dal campano al San Siro, durante la gara Italia-Spagna, Martina ha lodato la storicità con cui il portiere ha saputo incassare l'odio del proprio ex pubblico. Questa la sua dichiarazione: "I fischi di San Siro per Donnarumma? Non gli avranno fatto piacere, ma in qualche modo è riuscito a gestirli". Anche lui da ex professionista deve aver sentito il peso di una tale manifestazione di contrarietà da parte della tifoseria presente al San Siro.