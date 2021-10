Milan, infortunio Calabria: le condizioni del giocatore

Nuove indiscrezioni sull'infortunio di Davide Calabria. Si spera che il giocatore torni disponibile per la ripresa del campionato

Redazione Il Milanista

Davide Calabria è dovuto rientrare in anticipo dalla sosta delle nazionali. Il terzino si è dovuto presentare in anticipo a Milanello per un risentimento muscolare accusato durante il ritiro con gli azzurri di mister Mancini. Quali sono le sue condizioni? Sara disponibile per la ripresa della Serie A il 16 ottobre in casa?

Rientrerà?

Secondo le indiscrezioni rilasciate dal Corriere dello Sport, Calabria, verrà valutato ulteriormente nelle prossime ore. Ovviamente la sua presenza contro l’Hellas Verona è in forte dubbio.

Il giocatore avrebbe avvertito un forte dolore all’adduttore, una zona particolarmente delicata. Ma a diverse ore dal suo stop muscolare, la Gazzetta dello Sport aveva parlato di un problema non particolarmente grave. Altre indiscrezioni rivelerebbero che il terzino del Milan si sia fermato in tempo senza sovraccaricare il muscolo della gamba, cosa che renderebbe il suo rientro più rapido, ma che non lo garantirebbe per il primo match della ripresa.

Le soluzioni di Pioli

In caso di un suoi definitivo forfait, Stefano Pioli, dovrà valutare delle soluzioni per l'incontro di sabato 16 ottobre, al San Siro contro l'Hellas Verona, Calabria è diventato un titolare insostituibile e ciò renderà l'impresa più ardua per il parmigiano. Il tecnico sta già pensando alle alternative, anche se quella più gettonata sarebbe la titolarità di Pierre Kalulu, che non ha certo sfigurato nei momenti in cui è stato chiamato in causa.