Marchetti fa il punto sul mercato del Milan: da Florenzi ad Adli e Bakayoko

Ore calde per il mercato del Milan, tante trattative in corsocon la dirigenza che sta spingendo per la conclusione.

Sono ore molto calde per il mercato del Milan. Si sono sbloccate le situazioni legate alle cessioni di Mattia Caldara e Jens Petter Hauge, passati ufficialmente al Venezia e all’Eintracht Francoforte, dovrebbe salutare a breve anche Andrea Conti. Pertanto ora la dirigenza rossonera potrà tornare a tuffarsi a capofitto sul mercato in entrata, che al momento vede coinvolti molti nomi che fanno sicuramente al caso della squadra di Stefano Pioli. Dialoghi in corso con la Roma per Florenzi, si monitorano le situazioni di Yacine Adli del Bordeaux e di Tiemouè Bakayoko del Chelsea.

Il punto sul mercato

A spiegare la situazione del mercato del Milan è stato l’esperto di calciomercato Luca Marchetti negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: “Il Milan dovrà chiudere per un terzino: Florenzi è il nome forte e il Milan lo prenderebbe più che volentieri in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Si sta ragionando su questo dettaglio e si potrebbe trovare una soluzione a metà strada con un obbligo di riscatto a condizioni particolarmente vantaggiose per i rossoneri.

Manca un centrocampista e potrebbe essere Bakayoko. Manca anche il trequartista: il Milan aspetterà fino agli ultimi giorni di mercato per chiudere; il discorso vale per Ilicic. In Francia è uscito oggi un nome nuovo, quello di Yacine Adli che ha un costo di 10-12 milioni di euro. Il Milan potrebbe anche fare questo investimento a cifre magari più basse, ma deve capire come si incastreranno gli alti elementi da prendere. I rossoneri hanno i soldi di Hauge da poter investire; se non si spenderà per tre giocatori (Ilicic, Florenzi e Bakayoko) i soldi nel norvegese andranno eventualmente su Adli, altimenti se deve spendere per quei tre giocatori il Milan potrebbe non prendere Adli. È un’opzione“. Ma il mercato rossonero potrebbe regalare ancora tanti colpi di scena. Il colpaccio potrebbe arrivare in extremis grazie a Leao: la nuova raffica<<<