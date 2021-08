Il calciomercato sta attraversando uno dei suoi momenti più frenetici, in Italia e in Europa. Tante trattative rimaste bloccate per il famigerato indice di liquidità o più semplicemente per mancanza di fondi o di idee, starebbero finalmente per sbloccarsi. In tutto questo il Milan lavora per chiudere almeno altri tre colpi di alto livello. Senza ulteriori indugi, andiamo a vedere le ultime notizie sui movimenti rossoneri<<<