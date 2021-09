L’ultima idea del Milan è lo sgarbo a parametro zero

Il Milan prepara lo sgambetto, un'idea che i rossoneri stanno cullando. Una vendetta che andrò servita fredda...

Redazione Il Milanista

E' entrata nel vivo la stagione, del Milan. Tanti gli impegni del club rossonero nell'ultimo periodo, un calendario fitto tra campionato e Champions League. Eppure Stefano Pioli ha dovuto subito fare i conti con gli infortuni. Problemi che hanno mandato all'aria i piani dell'allenatore del Diavolo: saltate le rotazioni previste. Inevitabile fare i conti. In mezzo al campo infatti sono rimasti in 3: Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Franck Kessie. Saranno gestiti il più possibile, anche perché l'ex Brescia ha dato ottime risposte in campo, giocando al livello dei titolari. Gli infortuni di Krunic (lesione al polpaccio) e Bakayoko (trauma contusivo del tendine achilleo sinistro), hanno indotto a delle riflessioni importanti la dirigenza per quanto riguarda la mediana.

L'ultima idea della dirigenza rossonera

Paolo Maldini sembrerebbe intenzionato a sfruttare un'importante occasione nei prossimi mesi. Una vendetta in tutto e per tutto, dato che stiamo parlando di un calciatore della squadra di Simone Inzaghi. Impossibile non pensare al tradimento di Hakan Calhanoglu. Il turco è passato in nerazzurro a parametro zero, la scorsa estate. E Matias Vecino potrebbe fare il percorso inverso. Scadrà a fine stagione infatti il contratto dell'uruguaiano, che piace ai rossoneri e che potrebbe arrivare a Milanello per rinforzare la mediana.

Un parametro zero per regolare i conti

Un colpo a parametro zero, dai cugini, uno sgarbo. Anche perché il giocatore con Simone Inzaghi in panchina sembra aver ritrovato il suo spazio. Maldini e Massara potrebbero tentare il 30enne centrocampista, che a Milano sta benissimo e non vorrebbe cambiare città. L'intenzione del Diavolo è di offrire un triennale da 1,8 milioni più bonus. Mettendo sul piatto di quanto ha fatto finora dall'Inter, che ha proposto a Vecino un nuovo accordo da 1,5 milioni a stagione, per i prossimi due anni.