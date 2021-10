Milan, è lotta a tre per Lorenzo Lucca. I dettagli sul futuro dell’attaccante

Si parla ancora tantissimo di Lorenzo Lucca e del futuro dell'attaccante del Pisa, che piace al Milan. Ma ci sono altre due squadre su di lui

Lorenzo Lucca è un obiettivo del Milan . Lo avevamo riportato, scrivendo di come i talent scout del club meneghino stiano studiando l'attaccante in forza la Pisa, compreso Moncada, e che sta incantando in Serie B a forza di goal e buone prestazioni. Interesse concreto in vista di gennaio, della prossima sessione di mercato invernale. O di giugno, quando Zlatan Ibrahimovic dovrà decidere cosa fare, lo svedese ha il contratto in scadenza nel 2022 infatti. Senza dimenticare che il club meneghino dovrà decidere anche il futuro di Pietro Pellegri. Se riscattarlo, o meno, dal Monaco. Il Pisa valuta Lucca intorno ai 1 0 milioni di euro , secondo quanto riporta Tuttosport. Valore del cartellino che si è quadruplicato da quest'estate grazie alle sue prestazioni, ma non è escluso che venga rivista ancora una volta al rialzo.

Oltre al Milan però ci sono anche altre squadre ad aver messo al punta nei radar. Ci sono i rossoneri come detto, ma anche Inter e Juventus, sempre secondo la stessa fonte. L'attuale bomber della Serie B piace a tantissime squadre, tutte alla finestra pronte a contenderselo in vista di gennaio o di giugno, più facile infatti mettere le mani sul giocatore in estate piuttosto che nella prossima sessione invernale perché il Pisa vuole giocarsi le sue chance al massimo per la promozione diretta in Serie A o tramite i playoff. E il club toscano è attualmente primo in classifica tutte vittorie, un solo pareggio e una sconfitta. Inoltre l'interesse di tanti club non fa che far salire il prezzo del giocatore e in estate potrebbe essere messa in piedi la più classiche delle aste di mercato.