Bakayoko: “Il Milan? Casa mia. Kessie spero resti ora ci siamo ritrovati”

Ricordo la mia ultima gara con questa maglia, giocavamo con la Spal e non siamo riusciti a centrare la qualificazione Champions. Sono contento di essere tornato, sono contento di ritrovare i rossoneri in Champions, è una squadra più forte rispetto a quando ho lasciato.

Mi sono guadagnato l'affetto dei tifosi, anche se all'inizio non è stato facile, ora ho un grande rapporto con loro.

Se questo Milan è più forte rispetto a quello in cui ha già giocato.

E' diverso, ci sono tanti francesi. Credo sia una squadra più forte e non vedo l'ora di scendere in campo con i miei compagni e vincere le partit.

Tutti sanno quanto io sia attaccato al club, spero di essere riscattato dopo questi due anni. Quando sei al Milan devi puntare sempre al massimo, darò il massimo per vincere più trofei possibili. E questa è casa mia.

Sono a un punto della carriera dove mi serve stabilità. Il mio obiettivo è farmi riscattare dal club farò di tutto per questo.

Ci siamo allenati insieme e abbiamo parlato. Lui è un esempio per noi, dobbiamo essere professionali come lui. La sua carriera parla da sola, giocare con lui è il massimo.

Su Pioli, come ha visto la sua squadra

Ho fatto solo due allenamenti da quando sono arrivato, ma non mi chiede cose poi molto diverse da Gattuso.

Sulle squadre secondo lui in corsa per lo Scudetto

Se si trova in un centrocampo a due o a tre

Per me è uguale, non gioco da solo, ma con altri dieci compagni di squadra. Deciderà il mister io posso garantire che darò il massimo.