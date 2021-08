UFFICIALE – Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan

Arriva finalmente il comunicato ufficiale del Milan, Tiemoue Bakayoko torna ad indossare la maglia rossonera

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tiémoué Bakayoko dal Chelsea FC.

Anche il Chelsea sul suo sito internet ha diramato una nuova nota ufficiale sull'operazione, in uscita in questa caso, che ha per protagonista il mediano francese.