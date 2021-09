News Milan – Quanti svincolati lusso, che occasioni per il Diavolo!

A cosa ci riferiamo? Beh, ve lo ricordate voi un mercato in cui hanno cambiato casacca contemporaneamente calciatori del calibro di Messi, Ronaldo, Lukaku, Donnarumma, Sancho, Sergio Ramos, Griezmann e compagnia cantante?

Senza dimenticare altri grandissimi colpi come Varane, Giroud e Abraham. Questa valanga di trasferimenti è avvenuta, nella maggior parte dei casi, perché i club detentori dei cartellini di quei campioni, non volevano/potevano accontentarli sull'ingaggio. Situazione che ha visto protagonisti altri nomi blasonati del panorama europeo. Alcuni di questi in passato (anche recente) inseguiti dal Milan, sono ora svincolati. Maldini e Massara stanno visionando una lunga lista di profili, alcuni ancora dei top player a tutti gli effetti.