Milan, Leonardo smentisce l’interesse per Kessie e Theo Hernandez

Il dirigente del PSG, Leonardo, ha parlato del presunto interesse della sua squadra per i calciatori del Milan: Kessie e Theo Hernandez

Redazione Il Milanista

"Voglio smentire le voci che ci vedono interessati a Kessie e Theo Hernandez del Milan. Non abbiamo nessun contattato con i calciatori". Queste le parole di Leonardo, direttore sportivo del PSG, al termine della gara con il Lille. Nessun Interesse almeno nell'immediato anche se le voci sulla squadra francese e i due gioielli rossoneri restano, e soprattutto nel caso dell'ivoriano, continueranno per tutta la stagione a meno che non arrivi un rinnovo di contratto, abbastanza insperato, vista la situazione attuale. La differenza, tra domanda e offerta, tra il club meneghino e il calciatore è ancora ampia, con le due parti ferme sulle loro posizioni e una mediazione sembra essere davvero complicata. Inoltre con il passare dei giorni un addio a parametro zero sembra sempre più concreto.

Kessie e Theo Hernandez, le due situazioni a confronto

Se la situazione di Kessie è abbastanza chiara e tutto sembra far pensare al peggio. Con il terzino invece è tutta un'altra musica. nelle sue due stagioni italiane ha letteralmente brillato, attirando l'attenzione di club importanti. Prelevato 2 anni fa dal Real Madrid per 22 milioni di euro, oggi vale almeno il doppio, ma il suo contratto in scadenza nel 2024 e non fa dormire sonni tranquilli. Guadagna 2 milioni a stagione e l'intenzione della dirigenza rossonera è quella di prolungare il prima possibile, anche per allontanare proprio le sirene di mercato, soprattutto sull'interesse del Paris Saint-Germain.

Il piano del Milan per far firmare il francese

Il Milan starebbe lavorando a un nuovo accordo, fino al 2026, con il giocatore e le trattative sono a un punto avanzato. Vorrebbe restare in rossonero Theo, ma parlare di volontà non è più così incidente, anche in questo caso legata al centrocampista ivoriano può insegnare qualcosa. Intanto però la dirigenza si è portata avanti con il lavoro, proponendo un ingaggio più che raddoppiato.