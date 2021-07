Leao, cinque partite per prendersi il Milan e definire il futuro

Il Milan ha in programma 5 amichevoli precampionato, per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Banco di prova anche per Leao

Redazione Il Milanista

Cinque partite, 5 amichevoli. Una ancora da confermare ufficialmente, ma il club meneghino ha già definito la sua 'road map' del precampionato. Un calendario fitto d'impegni, perché la nuova stagione è già alle porte, il calendario della SerieA è stato presentato è l'esordio sarà il prossimo 22 agosto contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Questa però sarà anche la stagione del ritorno in Champions League, obiettivo voluto fortemente e poi centrato all'ultima giornata dello scorso campionato. Eppure tiene banco sempre il mercato, inevitabile a dire il vero. Giroud è a Milano e nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità. Il francese andrà a rinforzare il reparto offensivo, un reparto a dire il vero che potrebbe vedere altri cambiamenti.

Leao, tra conferme e mercato

Il Milan cerca una punta giovane, Maldini lo ha confermato nei giorni scorsi. Un nome è già stato individuato, è quello di Kaio Jorge del Santos, ma per un attaccante che dovrebbe arrivare, uno invece potrebbe partire. Il futuro di Rafael Leao è ancora nebuloso, incerto e le voci su di lui aumentano con il passare dei giorni. Un possibile scambio con per Luis Alberto, ma Claudio Lotito vorrebbe una parte fissa cash sostanziosa e poi dopo valuterà un'eventuale contropartita. Eppure è uno scambio che affascina sia dalle parti di Roma, che a Milano. Per il portoghese però all'orizzonte ci sono nuovi 'banchi di prova' in rossonero.

Cinque prove per impressionare il Diavolo

Il 17 luglio la Pro Sesto, il 24 dello stesso mese la Juventus (amichevole che deve essere ancora ufficializzata N.d.R.), il 31 c'è il Nizza. Il 4 e l'8 agosto Valencia e Real Madrid. Cinque amichevoli di primissimo piano, cinque partite dove verosimilmente Leao partirà titolare. Zlatan Ibrahimovic continua il suo iter di recupero dopo l'intervento chirurgico al ginocchio, dovrebbe tornare per la prima di campionato. Olivier Giroud, invece, si aggregherà al Milan dal 26 luglio. Difficile pensare che sia subito in condizione. Toccherà all'ex Lille guidare l'attacco del Diavolo dal primo minuto. Cinque nuove occasioni per convincere Maldini e Massara, per non 'venir sacrificato sull'altare' del mercato.