Gazzetta dello Sport | ‘Milan avanti su Kaio Jorge’

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione sulla trattativa per Kaio Jorge del Santos e il Milan

Un altro attaccante per il Milan , questa volta però giovane. Paolo Maldini a Dazn a domanda sul reparto offensivo ha risposto 'Vediamo'. Il club meneghino lavora per un obiettivo, Kaio Jorge del Santos, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il brasiliano andrebbe a completare l'attacco dei rossoneri e si unirebbe a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, due compagni di reparto da cui poter imparare molto e crescere senza troppe pressioni. Il Diavolo quindi non ha concluso le sue manovre lì davanti, Giroud è a Milano, sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club meneghino per le prossime due stagione, ma Maldini e Massara vogliono regalare a Stefano Pioli un altro attaccante.

C'è però una scelta da prendere, le strade per arrivare a Kaio Jorge sono due. La prima è quella 'ufficiale', quella che non rovinerebbe i rapporti con il Santos. Pagare il cartellino della punta al club brasiliano e poi destinare anche le commissioni agli agenti del ragazzo. Totale, 10 milioni di euro. L'attaccante però ha il contratto in scadenza e a gennaio potrebbe essere preso a parametro zero. Bloccarlo ora per poi farlo arrivare nella finestra invernale di mercato, questa è l'altra strada che può essere scelta da Maldini e Massara. Il Milan sembra però orientato verso la prima, in modo da accontentare anche il Santos.