Corriere dello Sport | ‘Milan e Brahim Diaz altri due anni insieme’

Il Milan è ormai prossimo a chiudere anche per il ritorno di Brahim Diaz, intanto Giroud è a Milano e a sinistra c'è Fodé Ballo-Touré

E' il giorno di Olivier Giroud, ma il Milan continua a lavorare sul mercato. Praticamente il colpo Fodé Ballo-Touré dal Monaco, i rossoneri si preparano anche a riabbracciare Brahim Diaz.Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sulla trattativa con il Real Madrid per lo spagnolo. Tornerà a Milan il trequartista, primo tassello in quella zona del campo, per restarci due anni e non uno. Un nuovo prestito secco, i Blancos non hanno voluto inserire il dirittodiriscatto, nemmeno con il diritto di recompra. Florentino Perez però ha avallato la richiesta del Diavolo sulla durata del trasferimento a titolo temporaneo, in questo modo il club meneghino riuscirà ad accedere anche ai benefici fiscali del Decreto Crescita.