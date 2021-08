Kjaer: ‘Sogno lo Scudetto con il Milan, Giroud? ci siamo rinforzati’

Parla della prossima stagione, ormai alle porte, Simon Kjaer al Corriere della Sera, ecco ce cosa ha detto il giocatore del Milan

La Serie A è ormai alle porte, lunedì sera il Milan farà il suo esordio in campionato nella stagione 2021/22. I rossoneri scenderanno in campo a Marassi contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Simon Kjaer, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato proprio della prossima stagione gli obiettivi del Diavolo in campionato. Oltre ai nuovi arrivi dal mercato, in articolare Olivier Giroud. Parole importanti quelle del centrale per l'attaccante francese ex Chelsea. Ecco che cosa ha detto il danese.

Sulla prima partita di campionato contro la Sampdoria e l'obiettivo del Milan, fare meglio dell'anno scorso.

"In campionato ci sarà di grande aiuto la continuità, noi stiamo lavorando con il mister per crescere ancora. Siamo diventati più imprevedibili e difficili da affrontare rispetto a un anno fa. E' vero, abbiamo perso sia Hakan Calhanoglu, che Gigio Donnarumma, però è arrivato Olivier Giroud e in attacco stiamo più forti rispetto a un anno fa. E' un grande attaccante, ha tanta esperienza ma non ha perso la fame. Sa come fare goal e ci sarà tanto utile, anche in Champions League".

Se il Milan quest'anno può puntare allo Scudetto e se è questo è l'obiettivo in campionato dei rossoneri quest'anno.

"Noi siamo il Milan e abbiamo l'obbligo e il dovere di puntare sempre al massimo. Solo così puoi crescere. Io in carriera non ho mai vinto un campionato e riuscirci con il Milan per me sarebbe davvero un sogno, però dovremmo fare i conti con la concorrenza, le altre squadre. E quest'anno sono in tante a correre per vincere il campionato. Davanti a tutti però vedo due squadre su tutte: l'Inter che dovrà difendere il titolo e la Juventus con il ritorno di Allegri in panchina".