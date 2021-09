Kessie oltre la grana contratto: il Presidente pronto per il Milan

Tra infortunio e rinnovo del contratto del Milan, Franck Kessie è diventato uno degli argomenti più discussi in casa rossonera

Redazione Il Milanista

Fermo ai box per un infortunio al flessore, Franck Kessie non ha potuto fare ancora il suo esordio in campionato con il Milan. Tonali e Krunic però hanno dato risposte importanti in attesa del ritorno in campo del Presidente, che per continuare il suo iter riabilitativo non ha risposto nemmeno alla convocazione della sua Costa d'Avorio. e' rimasto a Milano piuttosto che andare a giocare con la sua nazionale, una scelta ben precisa del calciatore che vuole tornare il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli.

Franck Kessie: non c'è solo il contratto, pronto a tornare in campo il centrocampista

Il rientro però sembra essere davvero vicino. Kessie martedì alla ripresa degli allenamenti, dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo e come ipotizza la Gazzetta dello Sport, contro la Lazio potrebbe fare il suo esordio in campionato. La partita con i biancocelesti è in programma per il prossimo 12 settembre, alle ore 18:00 a San Siro. Match che segna la ripartenza dei campionato e che vedrà i rossoneri impegnati subito in uno scontro diretto. Pioli potrebbe scegliere anche di risparmiarlo dall'inizio affidandosi ancora una volta a Krunic e Tonali (attenzione però a Bennacer che sta dando risposte positive in campo con la sa Algeria), lanciando l'ivoriano soltanto a gara in corso. Una scelta figlia anche del prossimo impegno europeo contro il Liverpool.

Non ci sono novità sul fronte del rinnovo contrattuale

Se per il ritorno in campo arrivano notizie positive, sulla questione contrattuale invece la situazione è ben diversa. iIl forte centrocampista ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni fatta da Maldini e ormai si trincera dietro a una richiesta da 8 milioni netti più 2 di bonus, sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Troppi, decisamente troppi, per le casse del Milan in questo momento.