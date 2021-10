Kamara è un’opzione per il dopo Kessie, ma occhio alla concorrenza

Resta in piedi l'idea Kamara dell'OM per la mediana del Milan, ma il giocatore piace anche a altri club. Il punto della situazione

Non si ferma il mercato del Milan. Non si ferma nonostante all'apertura della prossima sessione invernale manchino ancora diversi mesi. Si pensa sempre al centrocampo, anche se in estate è arrivato Bakayoko dal Chelsea. Resta però da risolvere la grana Kessie, l'ivoriano infatti non ha ancora rinnovato con il Milan e forse non rinnoverà. L'ipotesi si una partenza a parametro zero in estate è un rischio concreto e per questo Maldini e Massara sono già al lavoro per correre ai ripari. Per questo l'ipotesi Boubacar Kamara, dell'Olympique Marsiglia, ha perso quota nell'ultimo periodo, un nome seguito anche in passato, in estate. Gioca da mediano ma anche da difensore centrale all'occorrenza. E' in scadenza di contratto con i francesi e di conseguenza il prezzo del suo cartellino è sceso rispetto a qualche mese fa.