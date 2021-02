Inzaghi sul derby: “Tifo Milan, ma i nerazzurri hanno un vantaggio…”

MILANO – Domani pomeriggio andrà in scena, alla Scala del Calcio, la stracittadina di Milano fra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte. Uno scontro al vertice, fondamentale per le sorti della corsa Scudetto. I nerazzurri guidano infatti la classifica di Serie A con cinquanta punti e sono reduci dalla pesante vittoria ottenuta ai danni della Lazio. Il Diavolo, dal canto suo, ha perso la vetta della classifica proprio nello scorso turno, uscendo sconfitto dalla gara contro lo Spezia. La squadra di Pioli, però, è ad una sola lunghezza dall’Inter e, in caso di successo, tornerebbe in testa. Insomma, si tratta di un derby dal peso specifico enorme, come non accadeva da molti anni. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato una leggenda rossonera come Pippo Inzaghi.

LE SUE DICHIARAZIONI – “E’ bello vedere un derby così importante in ottica Scudetto. Non si vedeva da tanto tempo e le due squadre stanno molto bene, sia fisicamente che moralmente. L’Inter ha il vantaggio di non giocare le coppe durante la settimana e infatti ha potuto preparare questa sfida con maggiore calma. Il Milan, invece, sarà più stanco perché ha giocato giovedì in trasferta, contro la Stella Rossa in Europa League. Sarà indubbiamente una bella partita e ovviamente mi auguro che vinca il Milan”.

SU IBRA E LUKAKU – “Sono due grandissimi attaccanti e sono l’emblema delle sue squadre con cui giocano. Mi godrò questa sfida domani pomeriggio, prima della mia partita delle 20.45. Il litigio in Coppa Italia è stato un episodio di campo ed è finito lì. Il nervosismo va sicuramente tenuto a freno, ma a volte capita di andare sopra le righe. Zlatan e Romelu sono comunque due ragazzi seri e credo si siano già messi tutto alle spalle”.