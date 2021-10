Una buona notizia per il Milan, Calabria ci sarà con il Verona

Il terzino del Milan si era fermato con la nazionale, l'infortunio però è meno serio del previsto. Il punto sulle sue condizioni

Redazione Il Milanista

Davide Calabria è dovuto rientrare in anticipo dalla sosta delle nazionali. Il terzino si è dovuto presentare in anticipo a Milanello per un risentimento muscolare accusato durante il ritiro con gli azzurri di mister Mancini. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il giocatore dovrebbe prendere parte regolarmente alla prossimo match di campionato contro il Verona, in programma sabato prossimo a San Siro. Il giocatore avrebbe avvertito un forte dolore all’adduttore, una zona particolarmente delicata. Ma a diverse ore dal suo stop muscolare, un problema non particolarmente grave dopo gli accertamenti svolti dallo staff del Milan.

Calabria si è fermato in tempo, ma con il Verona spazio a Pierre Kalulu?

Il terzino rossonero si sarebbe fermato in tempo, in modo da non peggiorare la sua situazione, senza sovraccaricare il muscolo della gamba. Questo ha accorciato i tempi di recupero, ma se scenderà in campo dal primo minuto lo deciderà Stefano Pioli nei prossimi giorni, in base alle risposte che darà sui campi di allenamento di Milanello. Anche perché tre giorno dopo la sfida ai gialloblù il Diavolo sarà di scena in Portogallo, nella terza gara del girone di Champions League. Facile quindi pensare a Pierre Kalulu di nuovo dal primo minuto sulla fascia destra in campionato, con Calabria pronto a fare il suo ritorno da titolare con il Porto.

Florenzi e Theo Hernandez: altri problemi sulle fasce per Pioli

Alessandro Florenzi infatti è fermo ai box dopo l'intervento chirurgico al ginocchio in artroscopia. Salterà le prossime due partite, poi sarà valutato giorno dopo giorno. In ogni caso non saranno forzati i suoi tempi di recupero, il Milan vuole evitare nuove ricadute, vista anche la situazione delicatissima legata agli infortuni in questo periodo. Sull'altra fascia infatti ci sarà spazio per Ballo-Touré,Theo Hernandez, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e salterà tutti i prossimi impegni, fino al doppio tampone negativo.