Infortunio Calabria, ecco che cosa ha il terzino rossonero

Si è fermato Davide Calabria, alla vigilia del match tra Milan e Juventus, a Torino. ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Redazione Il Milanista

Brutte notizie per Stefano Pioli. L'allenatore del Milan per la trasferta di Torino dovrà fare a meno di Davide Calabria, di Zlatan Ibrahimovic e quasi sicuramente anche di Olivier Giroud, non al meglio delle condizioni. Se il problema dello svedese è noto: infiammazione al tendine d'Achille, lo stop del terzino invece è un fulmine a ciel sereno. Contro i bianconeri spazio a Florenzi, dopo aver giocato come alternativa ad Alexis Saelemaekers. Ma qual è il problema di Davide Calabria?

Gli infortuni e la spiegazione del tecnico rossonero

Secondo quanto riporta il portale milannews, infatti il calciatore si sarebbe fermato per un'elongazione ai muscoli flessori della coscia destra. Un nuovo problema di natura muscolare per il Milan quindi, inoltre Calabria finora aveva sempre giocato tutte le partite sia in campionato, che la prima in Champions League, contro il Liverpool ad Anfield. Sempre da titolare e Stefano Pioli dovrà rinunciare ad uno dei suoi punti fermi. Proprio sui tanti infortuni si è espresso il tecnico: "Giocando così spesso è inevitabile che possano arrivare queste situazioni. Stiamo giocando partite di grande intensità, credo che la situazione possa migliorare ma solo per le partite dalla prossima sosta".

Le parole di Pioli

In ogni caso però l'allenatore rossonero confida nei suoi giocatori, anche nei 'rimpiazzi'. Ecco che cosa ha detto Pioli: "Noi ci sentiamo di essere una squadra forte, ci prepariamo per vincere sempre. Mercoledì abbiamo trovato qualcuno più forte di noi, sarà uno stimolo per alzare ancora di più il livello. In Serie A la competitività è molto alta, le prime 7 sono molto vicine come valori sulla carta. Il campo determina, domani dovremo cercare di essere migliori dei nostri avversari. Mi fa piacere ritrovare Max, un grande allenatore e una persona molta intelligente. Era difficile aspettarsi una Juve in questa situazione, ma non credo che domani saremo favoriti. La Juve ha grandi campioni e grande tradizione, mi auguro che sia molto equilibrata. Chi giocherà il calcio migliore avrà più possibilità di vincere".