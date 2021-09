Il Milan non si arrende, il colpo è rimandato a gennaio

Il mercato ha chiuso i suoi battenti, ma il Milan è già lavoro per la sessione invernale. Ecco cosa hanno in mente i rossoneri

Il calciatore in assoluto più vicino a vestire di rossonero è stato Romain Favre del Brest. Il trequartista francese ha spinto per arrivare in Italia, non presentandosi per la gara di campionato della sua attuale squadra. Atteggiamento che ovviamente non è piaciuto al club transalpino. L'offerta presentata da Maldini e Massara non è bastata, anche in questo caso si ragionava su una cifra intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi, con il club meneghino che faceva leva sulla volontà del calciatore. Non è bastato, l'affare non si è concretizzato per volontà della squadra francese, che all'inizio aveva aperto alla cessione del calciatore, salvo poi ripensarci togliendolo dal mercato.