Mercato Milan – Caso Kessie, il capolavoro di Maldini

Il mercato estivo si è chiuso da qualche giorno, ma quello invernale non è poi così lontano. Il Milan, nell'arco dei mesi di giugno, luglio e agosto ha risolto diversi problemi interni alla rosa, rinnovando contratti, cedendo giocatori, acquistandone altri. Alcune questioni sono però rimaste ancora in sospeso.

Proprio in questi giorni di pausa per le Nazionali, Maldini farà un ulteriore tentativo con l'agente Atangana, per provare a strappare la firma al Presidente. Ma i presupposti non sono così idilliaci. Ecco allora che il direttore tecnico rossonero avrebbe già programmato un piano per risolvere la situazione nel migliore dei modi?