Mercato Milan – Maldini anticipa i tempi, il campione già a gennaio

E' già tempo di riflessioni in casa Milan, nonostante gli ottimi risultati riportati in campionato. I rossoneri però devono fare i conti anche con i primi infortuni della stagione, causati dalle tante partite ravvicinate.

Il club meneghino in estate ha provato ad allestire una rosa competitiva in ogni reparto in un stagione che ha visto il Diavolo tornare in Champions League, anche se il confronto con il Liverpool ad Anfield ha portato una sconfitta. Il Milan in ogni caso ha già impressionato, ma Pioli ha già dovuto effettuare diverse rinunce.

L'attacco è il reparto più colpito e se un anno fa il problema era legato al numero esiguo di punte in squadra, quest'anno Zlatan Ibrahimovic ha dovuto già saltare diverse gare. Così come Oliver Giroud non è al meglio della condizione dopo il secondo turno contro il Cagliari, dove il francese ha messo a segno una doppietta. La notizia clamorosa è che Maldini non vuole perdere tempo per non bruciare la stagione. Vorrebbe provare a portare a Milano fin da subito un altro attaccante di livello internazionale<<<