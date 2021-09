Il Milan e Mino Raiola, un rapporto che potrebbe ricucirsi in un solo modo

Rapporti freddi tra il Milan e Mino Raiola, ma all'orizzonte potrebbe esserci anche la 'pace'. Ecco i dettagli

Attualmente non è possibile concludere nuove operazioni di mercato, ma questo però non ferma il club meneghino che sembra star lavorando sulle idee, in vista del futuro. Sono diverse infatti le questioni dei rossoneri che sono in sospeso. In primis i rinnovi contrattuali, con le notizie tutt'altro che positive su Franck Kessie, visto che non ci sono novità sul Presidente. Il rischio ovviamente è quello di veder partire a parametro zero il calciatore. Stesso discorso può essere fatto per Alessio Romagnoli e Andrea Conti. Il terzino lascerà Milanello sicuramente, o a gennaio nella prossima sessione di mercato invernale, oppure in estate gratis. Per quanto riguarda il centrale invece le trattative sono a un punto morto.

Piace un altro giocatore di Raiola?

La situazione del capitano rossonero dipenderà anche dai rapporti della dirigenza con Mino Raiola. Di certo non idilliaci dopo il caso Donnarumma. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di mercato Maldini e Massara potrebbero presto tornare a parlare con l'agente italo-olandese. Secondo quanto riporta De Telegraaf, Il Milan avrebbe messo gli occhi su Nouissar Mazraoui, terzino classe 1997 dell'Ajax che all'occorrenza sa adattarsi anche a fare il centrocampista. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022, come Kessie, e proprio come l'ivoriano non sembra aver voglia di rinnovare con la sua squadra d'appartenenza.

Il Milan e la concorrenza

Ma cosa c'entra Mino Raiola? Semplicemente l'esterno ha deciso di affidare la sua procura al potentissimo agente. Il Milan ci pensa, soprattutto se deciderà di non riscattare Alessandro Florenzi dalla Roma. Virando in questo modo proprio sul terzino in forza all'Ajax. Il Diavolo però non è l'unica squadra interessata. Mazraoui piace anche alla Vecchia Signora, che potrebbe approfittare della situazione, se Danilo dovesse salutare Torino. Una pista di mercato che andrà tenuta sott'occhio nei prossimi mesi, perché in inverno potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.