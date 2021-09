Mercato Milan | Ha stregato Messi, Maldini lo segue da due anni e ora…

Archiviata la tre giorni di coppe europee, che ha visto le italiane incorrere in più di un inciampo, ci si proietta fin da subito al campionato. La quarta giornata si apre stasera alle 20:45 con Sassuolo-Torino.

Il Milan è atteso da un'altra super sfida con la Vecchia Signora. La possibilità di spedire i bianconeri a -11 è davvero un'opportunità ghiotta. Ma Pioli per ora vola basso.

Nella raffica rossonera di oggi vi aggiorniamo sulle ultime in vita della gara dell'Allianz Stadium e su qualche indiscrezione di mercato che in ambito Milan non manca mai. Partiamo subito con la prima news<<<