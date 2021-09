Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 17 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di giovedì 17 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa del 17 settembre 2021

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

IBRA, CHE DIAVOLO HAI? (La Gazzetta dello Sport)

A rischio la sfida alla Juve. Zlatan ancora senza pace e frena sul suo ritorno in campo domenica: “Ascolto il mio fisico, voglio gestirmi per il futuro. Non devo pensare di essere Superman”.

JUVE-MILAN, IBRA SI ARRENDE (Corriere dello Sport)

Lo svedese non ha ancora superato il problema al tendine d’Achille e il big-match di domenica perde un protagonista illustre. Ibra ha ammesso: “Ascolterò il mio fisico senza pensare di essere Superman”.

SUPER MAIGNAN SI È PRESO IL MILAN (Corriere dello Sport)

Dopo l’ottima prova di Liverpool e il rigore parato a Salah, in poche settimane Maignan è già diventato una certezza. E c’è un precedente illustre: come Dida, ha parato un rigore in Champions contro i Reds.

MAIGNAN IL PARARIGORI CHE ESALTA IL MILAN CANCELLA DONNARUMMA (La Stampa)

Il portiere è la grande rivelazione della squadra di Pioli. Il 26enne ex Lille è stato provvidenziale nel respingere il rigore a Salah e ha una straordinaria media dal dischetto: ne para quasi uno su tre.

MOTIVATORE, PARARIGORI, PANTERONE (Libero)

Maignan fa scordare Donnarumma. Nella serata di Liverpool il francese ha messo in scena il suo repertorio migliore, condito dalla fiducia lampante che i compagni riversano in lui. Il dopo-Donnarumma non spaventa più.

GIROUD TOGLIE IL SONNO A PIOLI (Tuttosport)

Il francese è in ballottaggio con Rebic per il ruolo di centravanti nella sfida contro la Juventus. Prima dello stop per il covid-19 Giroud era in grande forma, mentre Rebic ha speso molto nella gara con il Liverpool

GIROUD IN POLE, MA REBIC SCALPITA (La Gazzetta dello Sport)

Con la sempre più probabile assenza di Ibra contro la Juve, Giroud si candida per una maglia da titolare. Ma anche Rebic è in lizza per partire dall’inizio. E che progressi per Pellegri.

CORSA AL MONDIALE, ITALIA RIPROVACI (La Gazzetta dello Sport)

A Trieste debutto con la Moldova per la Nazionale di Milena Bertolini che inizia il cammino di qualificazione verso il Mondiale 2023. Gama: “Che emozione giocare a casa”.

DAL GOVERNO 56 MILIONI AL CALCIO (Tuttosport)

Ecco i ristori per le spese mediche dei club. Una ottima notizia e un riconoscimento per chi ha applicato i protocolli sanitari con rigidità e correttezza. Gravina: “Risultato straordinario”.

MONDIALE OGNI DUE ANNI, L’EUROPA VUOLE CAPIRE (Corriere dello Sport)

Le Federazioni della Uefa chiedono a Ceferin di incontrare Infantino. In uno studio svolto a luglio, 15mila persone su 23mila sarebbero a favore di questa ipotesa.