Il Milan e la Figc ricordano Davide Astori a tre anni dalla scomparsa

MILANO – Il mondo del calcio commemora Davide Astori a tre anni dalla tragica e improvvisa scomparsa del calciatore. Ieri è andato in scena anche l’applauso collettivo dei giocatori di Milan e dell’Udinese a San Siro. Ovviamente non c’è stata solo partita tra rossoneri e bianconeri che ha ricordato l’ex capitano della Fiorentina. La società meneghina ha voluto ricordare Davide Astori anche sui suoi profili social, con una sua foto, accompagnata da una didascalia. Queste le parole scelte dal club rossonero: “Sono passati tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via“.

Non c’è però solo il Milan è questo era prevedibile. Anche la Figc ha voluto ricordare l’ex calciatore:

(ANSA) – ROMA, 04 MAR – “Davide Astori è con noi, il suo esempio continua ad ispirarci. Delle sue tante qualità mi piace ricordare la straordinaria capacità di unire, di essere amico e avversario, ma mai nemico, di non essere mai divisivo”. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a tre anni dalla scomparsa del giocatore. Ieri al 13° minuto delle gare del 25° turno di Serie A sui maxischermi degli stadi è stata proiettata una foto dell’ex difensore della Nazionale. Astori, che giocò anche nel Cagliari e nella Roma -ricorda la Figc- “è stato convocato 58 volte in Nazionale collezionando 14 presenze e segnando anche un gol nel 2013 in Confederations Cup, nella finalina per il 3° posto con l’Uruguay” e ricorda che il 27 marzo 2018 un lungo applauso salutò il minuto di raccoglimento in sua memoria prima dell’amichevole Inghilterra-Italia, con gli Azzurri che scesero in campo con una dedica speciale sulla maglia ‘Davide sempre con noi’. Ad Astori è intitolato anche un premio speciale per il Fair Play della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, il riconoscimento istituito dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio“. (ANSA).