Il Milan e Alessio Romagnoli: il futuro resta un’incognita

Non si fermano le tante voci sul futuro di Alessio Romagnoli e il Milan, Il capitano rossonero sembra destinato a partire in estate...

Redazione Il Milanista

MILANO -Le ultime prestazioni di Alessio Romagnoli, in maglia rossonera, hanno lasciato molto a desiderare. E non è un caso che nelle ultime partite Stefano Pioli abbia schierato la coppia Kjaer-Tomori. Il secondo, vera sorpresa della seconda metà di campionato, è arrivato a Milanello durante il mercato di gennaio. E pensare che l'anglo-canadese era solo la seconda scelta di Maldini e Massara. Il duo infatti voleva portare all'ombra del Duomo Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il Milan, che aveva necessità di un rinforzo, I dirigenti hanno cambiato obiettivo in maniera definitiva, prendendo Tomori in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni dal Chelsea.

Tomori e Romagnoli

Le ottime prestazioni di Fikayo Tomori hanno convinto la dirigenza a riscattarlo per una cifra importante e il Milan potrebbe trovare cedendo alcuni giocatori. Tra questi c'è Alessio Romagnoli. Il capitano, la settimana scorsa era stato protagonista di rumors di mercato che lo avrebbero coinvolto in uno scambio con Bernardeschi. L'ex Sampdoria e Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e al momento il rinnovo sembra essere in alto mare. Per questo il Milan sta valutando la cessione del numero 13 per evitare di vivere un Donnarumma Bis.

Il futuro e le tante indiscrezioni

Non mancano le ammiratrici per il capitano del Diavolo. C'è chi parla di un possibile interesse della Lazio, squadra del cuore del difensore. Ma questa è soltanto una suggestione, almeno per ora, inoltre difficilmente il club di Claudio Lotito potrà permettersi esborsi pesanti, non in linea con quanto fatto negli ultimi anni, in sede di mercato. C'è però una pista spagnola, che porta a Barcellona e alla squadra blaugrana. Queste voci non sono una novità, più volte il numero 13 rossonero era stato accostato alla squadra di Messi. La possibile partenza di Umtiti potrebbe spalancargli le porte della Liga inoltre il Milan sembra aver messo gli occhi su Trincao...