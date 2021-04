Dalot, il futuro può essere italiano: ma non al Milan!

Le ultime novità sul futuro del terzino portoghese in forza al Milan ma in prestito dal Manchester United, Diogo Dalot.

MILANO - Passato lo scompiglio Super League, il Milan torna a parlare di campo. Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad un importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza, così come le ambizioni dell'intera squadra. Necessario quindi elevare anche la qualità dei giocatori che si metteranno in campo. Diamo una occhiata alle principali questioni, oggi, sul tavolo della dirigenza rossonera. Abbiamo il mercato in uscita , che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi il mercato in entrata, con Maldini su tutti che inizia a muovere i primi decisi passi in alcune direzioni. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto : i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli.

Ultima, ma non ultima, la questione dei calciatori in prestito. Su tutti ricordiamo i nomi di Tonali, per il quale il riscatto è certo, Meite, che ancora deve guadagnarlo sul campo; Brahim Diaz, per il quale si aspettano di capire le intenzioni del Real Madrid e Diogo Dalot. Il futuro di Diogo Dalot al Milan rimane in bilico. Le ultime notizie ci dicono che il portoghese non dovrebbe essere riscattato dal Milan, ma potrebbe rimanere a giocare in Italia. Su di lui, come scrive il quotidiano Record, c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Molto probabilmente infatti Elseid Hysaj andrà via a fine stagione e Faouzi Ghoulam non da più le giuste garanzie a livello di tenuta fisica. Ecco dunque che il terzino in prestito al Milan potrebbe presto vestire la maglia Azzurra. Dalot, di proprietà dal Manchester, in questa stagione con il Milan ha disputato in totale 28 partite con 2 gol e 3 assist.