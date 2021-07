Ibrahimovic-Giroud: i numeri della nuova coppia d’attacco del Milan

Il Milan è a un passo da Olivier Giroud, il francese insieme a Ibrahimovic comporrà la nuova coppia d'attacco rossonera. Ecco i loro numeri

Redazione Il Milanista

Il Milan è davvero vicino a chiudere il colpo Olivier Giroud. Inizialmente il Chelsea aveva chiesto un indennizzo da 5 milioni di euro per lasciar patire l'attaccante. I rossoneri avevano invece trovato da tempo l'accordo con il ragazzo, che fino a qualche settimana fa sembrava potesse liberarsi a parametro zero dal club inglese. I Blues hanno però attivato la clausola per il rinnovo unilaterale di un anno, alla fine il lavoro di Maldini e Massara dovrebbe portare i suoi frutti. Il Diavolo dovrebbe versare solo 2 milioni per il suo nuovo attaccante. E il francese andrà a comporre la nuova coppia d'attacco del club meneghino insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Come sta Ibrahimovic?

Ibra per ora 'è fermo'. Lavora per tornare in campo il prima possibile. Ha saltato l'Europeo a causa di un problema al ginocchio, che lo ha portato a operarsi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tra due settimane dovrebbe tornare a correre, punta a farsi trovare pronto per la prima di campionato. Ma il suo recuperò andrà gestito bene, per evitare inutili ricadute. E proprio di Ibra ha parlato lo stesso Pioli in conferenza stampa.

Con Zlatan ci siamo sempre sentiti, i professori che hanno eseguito l'intervento sono soddisfatti. Ci vorranno almeno 10 giorni per rivederlo in campo e vederlo correre. Le prospettive sono buone, è sereno e motivato come sempre.

Ibra-Giroud, i loro numeri a confronto

E' interessante però mettere a confronto le statistiche de due attaccanti, Ibrahimovic e Giroud, nell'ultima stagione. Quella appena conclusa. Lo svedese ha giocato 27 partite, per un totale di 1932 minuti totali. Il francese invece 31, con 1200 minuti di gioco effettivi, molte delle quali però in Europa. Ibra ha messo a segno 17 reti, con un rapporto minuti/goal fissato a 114. Per Giroud sono 11 le marcature, 109 invece è il rapporto minuti/goal.