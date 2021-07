Calabria celebra il rinnovo sui social e il Milan risponde

E' ufficiale, Davide Calabria ha rinnovato l suo contratto con il Milan e ha manifestato la sua gioia sui social

Questo è il comunicato ufficiale del Milan , che ha comunicato ufficialmente il nuovo accordo con Davide Calabria. Era in scadenza nel 2022 e la paura era quella di vedere un Donnarumma o un Calhanoglu bis. Pericolo in questo caso evitato dato che il nuovo contratto del terzino con il club meneghino arriverà fino al 2025. Il calciatore ha voluto festeggiare sui suoi profili social il rinnovo, con delle foto postato su Instagram, accompagnate da questa didascalia.

Orgoglioso di continuare a fare parte di questa famiglia! Continuerò a lottare per questa maglia nella speranza di crescere insieme come giocatore e come uomo. Non vedo l’ora di ricominciare. Forza Milan, sempre.

Non è mancata la risposta del Milan, sempre via social. Questa volta però su Twitter. "Siamo felici quanto te Davide Calabria".

Adesso Maldini e Massara si concentreranno sugli altri rinnovi in programma, uno su tutti: quello di Franck Kessie. Anche l'ivoriano è in scadenza nel 2022, ha chiesto un nuovo accordo da 6 milioni di euro a stagione, il Diavolo ha proposto un quinquennale da 4 milioni, per poi rilanciare negli ultimi giorni a 5. Probabilmente il centrocampista sarà accontentato, i rossoneri faranno uno sforzo economico, anche perché diverse squadre di Premier League sono sulle sue tracce . Anche Stefano Pioli ha chiesto uno sforzo al Milan per trattenere il Presidente. E ne ha parlato anche in conferenza stampa.