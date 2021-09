Ibra, ci siamo! Le ultime notizie sullo svedese del Milan

Fermo per un infortunio al ginocchio dallo scorso giugno, ecco le ultime notizie su Zlatan Ibrahimovic e il Milan

Si era fermato alla vigilia di Euro2020, doveva prendere parte alla competizione con la sua Svezia, ma un infortunio al ginocchio ha cambiato i piani di Zlatan Ibrahimovic. Un'estate particolare, incentrata sul recupero fisico dopo l'operazione. Vuole tornare al massimo per il Milan e per i suoi compagni di squadra e magari starà cullando anche il sogno Mondiale. L'attaccante non ha svolto la preparazione pre-campionato insieme agli altri rossoneri, concentrato sulla sua tabella di marcia per tornare il prima possibile a disposizione.

Nella giornata di ieri l'attaccante svedese ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla sua condizione fisica. Si è allenato con il resto del gruppo e ha svolto l'intera seduta con i suoi compagni di squadra, che sono rimasti a Milanello, come testimonia il suo ultimo post social. Pioli userà la sosta per le nazionali per lavorare sulla sua condizione e l'attaccante punta la Lazio, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche se sarà difficile vederlo in campo per tutta la partita il prossimo 3 settembre contro i biancocelesti. Più facile una staffetta con Olivier Giroud. I rossoneri infatti hanno un calendario fitto d'impegni e forzare il rientro di Ira potrebbe essere controproducente, oltre a far rischiare una ricaduta al calciatore.